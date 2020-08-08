Nuri Şahin Süper Lig'de hangi takıma transfer olacak?
Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor: Görüşmeler başladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son olarak Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transferi için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün tecrübeli futbolcu ile görüşme halinde olduğu bildirildi.
Haber MerkeziDHA
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.
Takipleştiler
Nuri Şahin ile görüşen Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı.
Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
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