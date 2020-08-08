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Nuri Şahin Süper Lig'de hangi takıma transfer olacak?

Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor: Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son olarak Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transferi için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün tecrübeli futbolcu ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Nuri Şahin kariyerinde; Liverpool, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi büyük takımların formalarını giydi.

Nuri Şahin kariyerinde; Liverpool, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi büyük takımların formalarını giydi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.

Nuri Şahin, Werder Bremen'de çıktığı 40 maçta 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Nuri Şahin, Werder Bremen'de çıktığı 40 maçta 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Takipleştiler

Nuri Şahin ile görüşen Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı.

Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Antalyaspor'da 5 futbolcunun bileti kesildi
Antalyaspor'da 5 futbolcunun bileti kesildi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak.Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar'da kampa girecek.4 isimle anlaşma sağlandıGelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı-beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi.5 futbolcuyla yollar ayrıldıAntalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı. Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim, Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.Antalyaspor Orgill ile anlaşma sağladıAnlaşma tamam: Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu

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