The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade ederek, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi.

"Evine dönersen geri gelemezsin dediler"

"UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim"

"Çocuklarıma her sabah yalan söylemek zorunda kalıyordum"

"Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim"

"Aldığım karar her şeye değerdi"

"Kontratımdan vazgeçerek finansal anlamda büyük bir darbe aldığımı söyleyebilirim ama aldığım karar, her kuruşuna değerdi. Londra'ya indiğimde kız arkadaşım tedirgindi çünkü İngiltere hükümetinin uçuşları iptal etme durumu söz konusuydu. Bunun aylar sürdüğünü, çocuklarımı göremediğimi ve onlara yardım edemediğimi düşünsenize..."

"Trabzonspor ile şampiyon olabilirdik"