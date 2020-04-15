TBL

Obradovic'in gidişi İspanyol basınında manşetlerde

Fenerbahbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic konusunda belirsizlik sürüyor. Deneyimli hocanın sarı-lacivertlilerle yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleague zaferi yaşamıştı.

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleague zaferi yaşamıştı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasına manşet oldu. Koronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı.

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandıran ve sarı-lacivertlileri turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Haberde Fenerbahçe Beko'nun 30 milyon euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon euro seviyesine çekileceği iddia edildi.

  • Fenerbahçe Yönetimi'nin Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunduğu, bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu da yazıldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hag...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.