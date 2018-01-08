Oğuzhan Özyakup: Türkiye'den başka bir takımla görüşmem

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Cenk Benim için kardeşti"

Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili konuşan Oğuzhan, "Cenk benim için bir kardeşti. 4 senedir beraberdik. Üzüldük ama hepimizin hedefleri var. Hayırlısı buymuş. Onun orada başarılı olacağından kesin eminim" dedi.

"Sözleşme konusunda sorun yaşamam"

Transfer iddialarına da cevap veren 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve yeni sözleşme yapılacağını şu sözlerle açıkladı;

"Burası benim evim, yuvam. Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz."