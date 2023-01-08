Okan Buruk: "İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek"

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup ettiği maçın ardın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Taraftara teşekkür ederim
- ''Oyuncularım maça çok hızı hazırlandı, motivelerdi. Herkesten maça damgasını vurmasını istedim. Sonradan girenler de etkili oldu. İlk yarıda 2-3 pozisyon daha bulabilirdik. Üstün olan taraftık, kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray taraftarına da teşekkür ederim.''
''Hatayspor maçını düşünüyoruz''
- ''Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz, bizi Florya'dan çok güzel uğurladılar. 7'de 7 ile gidiyoruz. Şimdiden 4 gün sonraki Hatay maçını düşünmeye başladık.''
İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek
- '' İşimizi seviyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek.''