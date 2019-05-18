SÜPER LİG

Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından Olcay Şahan'a veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı gol sevincini yedekler arasında yer alan Olcay Şahan'la yaşadı.

Yusuf Yazıcı gol sevincini yedekler arasında yer alan Olcay Şahan'la yaşadı.

Fotoğraf: IHA

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta bordo-mavililere galibiyeti getiren golü atan Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Soyunma odasında Olcay Şahan'la çekildiği fotoğrafı paylaşan Yusuf, "Sen adamın dibisin. Bana kattıkların için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.

Çekilen fotoğrafta Olcay'ın gözlerinin dolu olduğu görüldü.

  • Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Olcay Şahan bordo-mavili takımla çıktığı 71 resmi maçta 8 gol atarken 19 da asist kaydetmişti.

Yusuf Yazıcı'nın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım.
Yusuf Yazıcı'nın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım.

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