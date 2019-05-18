Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta bordo-mavililere galibiyeti getiren golü atan Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Soyunma odasında Olcay Şahan'la çekildiği fotoğrafı paylaşan Yusuf, "Sen adamın dibisin. Bana kattıkların için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.

Çekilen fotoğrafta Olcay'ın gözlerinin dolu olduğu görüldü.