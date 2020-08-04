Sergen Yalçın Süper Lig'den sürpriz ismi gündemine aldı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan transfer ettiği Douglas’ı elinden çıkarmaya çalışıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Douglas’ın maliyetinden kurtulmak ve yerine iyi bir sağ bek bulmak isteyen Beşiktaş, oyuncuya bonservisini verecek. Geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Ömer Ali transfer listesine alındı

Sağ kanada bir oyuncu isteyen Beşiktaş, gündemine ise Konyasporlu Ömer Ali Şahiner’i aldı. 28 yaşındaki oyuncu 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyiyor. Konyaspor'da toplam 284 maça çıkan Ömer Ali, 34 gol atarken, 30 da asist kaydetti.