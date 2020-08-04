TRANSFER

Ömer Ali Şahiner Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Sergen Yalçın Süper Lig'den sürpriz ismi gündemine aldı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'i listesine ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamladı.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan transfer ettiği Douglas’ı elinden çıkarmaya çalışıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Douglas’ın maliyetinden kurtulmak ve yerine iyi bir sağ bek bulmak isteyen Beşiktaş, oyuncuya bonservisini verecek. Geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Douglas, büyük umutlarla transfer edilmişti ancak siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamadı.
Douglas, büyük umutlarla transfer edilmişti ancak siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamadı.

Ömer Ali transfer listesine alındı

Sağ kanada bir oyuncu isteyen Beşiktaş, gündemine ise Konyasporlu Ömer Ali Şahiner’i aldı. 28 yaşındaki oyuncu 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyiyor. Konyaspor'da toplam 284 maça çıkan Ömer Ali, 34 gol atarken, 30 da asist kaydetti.

Ömer Ali Şahiner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.
Ömer Ali Şahiner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.


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