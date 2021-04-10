Ömer Erdoğan'dan mağlubiyet yorumu: "İlk yarı sahada yoktuk"

Süper Lig’in 34. hafta maçında evinde karşılaştığı Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Derslerimizi çıkaracağız"
Mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
- "Maçı iki farklı olarak değerlendirirsek, ilk yarı sahada neredeyse yoktuk. İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı, sonrasında çok bireysel hatalarından rakibe pozisyon verdik, devamında da golleri yedik. 2-0 mağlup olarak soyunma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek, yeteneğe, güce sahip olduğumuzu söyledim. 0-0 gibi başlayalım diye uyardım. İyide başladık, tamamen oyun kontrolü elimize geçti, 2-1’i de bulduk. 2-2’yi ararken Kamara’yı oyuna alıp, hücum hattına bir oyuncu daha ilave etmeyi düşünürken, savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonucunda kenar ortasından yediğimiz gol ile 3-1 oldu. 3-2’yi yakaladık ama fazla zamanımız yoktu. Oyuncularım beraberlik için pozisyon aramaya çalıştı. Derslerimizi çıkaracağız, önümüzde ki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayıp, buradan iyi bir sonuç alırız.”