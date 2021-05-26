Orkun Kökçü: Gruptan çıkmak istiyoruz

Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu, Orkun Kökçü, EURO 2020'yi değerlendirdi. Genç oyuncu, güçlü bir takımla EURO 2020'ye gideceklerini belirterek, "Bizim takım çok güçlü, çok iyi arkadaşlarım ve ağabeylerim var. Ortam çok güzel, grup maçlarına iyi bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah gruptan çıkmak istiyoruz. Bunu yaşamak bir hayal. Gençken bunu hayal ediyordum, inşallah o kadroda da yer alırım. Genç oyuncular olarak kendimizi şampiyonada göstermek istiyoruz. Umarım iyi bir turnuva olur. Milli forma ile her şeyi vermek istiyorum. Takımla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah gruptan çıkarız ve güzel yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.

Feyenoord'da geçirdiği sezonu da değerlendiren genç futbolcu, "Sezon zor başladı ama iyi şekilde bitirdik. Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik, orada yer alacağız. Zor başladı, önce kendi performansım çok iyi değildi, sakatlık yaşadım. Sonra iyi çalıştım ve sezonu da iyi bitirdim" şeklinde konuştu.

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