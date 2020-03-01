MİLLİ TAKIM

Osman Çakmak'tan Mehmetçik'e moral ziyareti

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Osman Çakmak, tedavi gören Mehmetçik'e milli forma hediye etti.

Osman Çakmak, tedavi gören Mehmetçik'e milli forma hediye etti.

Fotoğraf: Cem Genco / AA

Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti.

Osman Çakmak, 1997 yılında Şırnak’ta gazi olmuştu.
Osman Çakmak, 1997 yılında Şırnak’ta gazi olmuştu.
AA

"Bu ülke için gazi de şehit de olacağız"


Hastanede tedavi görürken gazilerin ziyarete geldiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

  • "Yakınlarım, mesai arkadaşlarım, herkes ziyarete gelmişti ancak en anlamlısı gazilerin ziyaretiydi. Ben de vatan için bir ayak feda ettim. Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Bizler de evlat büyütüyoruz. Evlatlarımız da feda olsun."

Çakmak, devletin gazileri sahiplendiğini dile getirerek, "Devletimin tüm imkanlarından faydalanıyorum. Biz büyük bir devletiz. Biz de hemen buraya gelerek gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük" ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Fatih Karakuş da şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gazilerle beraber oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Karakuş, "Onlara az bir şey de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Teknik direktör Osman Çakmak ve antrenör Fatih Karakuş askerlerle ayaküstü sohbet etti.
Teknik direktör Osman Çakmak ve antrenör Fatih Karakuş askerlerle ayaküstü sohbet etti.
AA

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