Spor Ozan Kabakın yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Schalke 04'te kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Ozan Kabak, bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabakın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Ozan Kabak'ın yeni adresi netleşti. Adı eski takımı Galatasaray ile de anılan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun Hoffenheim ile anlaştığı bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Hoffenheim bu transfer için Schalke 04'e 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2019'un ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a imza atan Ozan Kabak, buradan da 15 milyon euro bedelle Schalke 04'e transfer olmuştu.

Milli futbolcu kiralık olarak da Liverpool ve Norwich City formalarını giymişti.

Rıdvan Yılmaz Rangers'a gidiyor: İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam
SPOR
Rıdvan Yılmaz Rangers'a gidiyor: İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam
Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Türkiye'nin her yerinden talep var.
2022de en çok hangi filmler izlendi?

2022'de en çok
hangi filmler izlendi?

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.
Habere değil yalana yasak geldi: BirGünün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti

Yaşlı adamın evinin bahçesinde bulundu: Her şeyi oğluna bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşacak imzaları atacağız.

​Bakan Kirişci duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.
Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi

Rusya Merkez Bankası daha önce yüzde 9,5 olan politika faizini yüzde 8'e indirdi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.
Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak
Dünya

Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanı, "Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek. Ukrayna ve Rusya tahıl ihracatı konusunda BM ile paralel belge imzalayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.