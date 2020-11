Özbekistan'da Şota fırtınası: Yine şampiyon yaptı

Pakhtakor takımı, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Kokand 1912’yi 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 59'a yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Nasaf ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti.

Кийиниш хонасида чемпионликни нишонлаш онлари pic.twitter.com/BcxA19o1Fc — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) November 20, 2020

Üst üste 2. şampiyonluk

Şota yönetiminde geçen sezon da bitime 6 hafta kala ipi göğüsleyen Pakhtakor, toplamda 13. şampiyonluğunu kazandı.

Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 12 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2003 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

#Kontratör | Trabzonspor Teknik Direktörü #Şota Arveladze, Mersin İdman Yurdu’na kaybettikleri maçtan sonra gazetecilerin kadroda olmayan futbolcuları sorması üzerine verdiği cevaplarla yıllarca hatırlanacak bir basın toplantısına imza atıyor. pic.twitter.com/G5WQ3ENwL7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 14, 2020