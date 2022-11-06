ÖZET | Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2

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Önce 'cinsiyetsiz seri' şimdi de 'hamile erkek' ürünleri: LGBT dayatması oyuncak şirketleri dünyada yankı uyandırdı

Avrupa ve Amerika'da çeşitli medya kuruluşları ve film endüstrisi sapkın yaşamlarını genç bireylere empoze ederken oyuncak markaları da çocukların zihinlerini kirletmek için kolları sıvadı. Barbie şirketi, yeni bir LGBT propagandasına daha imza attı. Daha önce Danimarkalı oyuncak markası Lego, 'Herkes Mükemmeldir' sloganı ile cinsiyetsiz bir seri üretti, şimdi ise 'Barbie' oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi, erkek arkadaşı Ken'in hamile versiyonunu piyasaya sürdü.