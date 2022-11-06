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ÖZET | Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2

Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında çıktığı maçta Karagümrük'ü 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2
Güray Vural ve Nuri Şahin'in gol sevinci.

Antalyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 4. dakikada Diagne’nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı. 0-1

GOL!

  • 19. dakikada ceza alanına giren Colley’in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.

GOL!

  • 35. dakikada Bünyamin Balcı’nın ortasında ceza sahası içinde Haji Wright kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

GOL!

  • 41. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

GOL!

  • 45. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı’nın şutu ağlara gitti. 3-2

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Colley'in altıpas içerisine ortasına Ozdoev topuğuyla şık bir vuruş yaparken meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.

66'ncı dakikada savunmada Kudryashov'un büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

69'uncu dakikada Ghacha'nın ceza alanı içerisi sağ kanattan ortasına Haji Wright'ın gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.

82'nci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Diagne kafayı vururken meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

GOL!

  • 83'üncü dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken Güray Vural meşin yuvarlağı önünde buldu. Güray Vural'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruş Karagümrük savunmasına da çarparak ağlara gitti: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
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