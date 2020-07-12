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(ÖZET) Brighton Manchester City maç özeti ve golleri

Manchester City deplasmanda Brighton'a gol yağdırdı

Premier Lig ikincisi Manchester City, ligde kalma mücadelesi veren Brighton and Hove Albion'a 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hat-trick yapan Raheem Sterling damga vurdu. Brighton-Manchester City maçının özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Manchester City'li futbolcuların gol sevinci

Manchester City'li futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: CATHERINE IVILL / Reuters

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 5-0 mağlup etti.

Manchester ekibi, ligin 35. hafta maçında Amex Stadı'nda Brighton and Hove Albion'un konuğu oldu.

Müsabakaya baskılı başlayan konuk ekip, 21. dakikada Raheem Sterling, 44. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Manchester City, 3 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sterling 53. ve 81. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü ise 56. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

  • Lig ikincisi Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, ligde kalma mücadelesi veren Brighton and Hove Albion ise 36 puanda kaldı.

Brighton-Manchester City maç özeti için tıklayın

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