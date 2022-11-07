Hatayspor Başakşehir'le berabere kaldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucu iftirasına sert tepki: Kirli oyunu bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Devletin kurumlarına uyuşturucu iftirası atanlara sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılıklarla, uğursuzla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. İnşallah kirli oyunu bir kez daha bozacağız." ifadelerine yer verdi.