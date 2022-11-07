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Hatayspor Başakşehir'le berabere kaldı

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın geniş özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Hatayspor 3-3 Başakşehir: Golleri kim attı?
Hatayspor 3-3 Başakşehir

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Bertuğ Yıldırım, El Kaabi ve Ze Luis kaydederken, konuk ekibin gollerini ise Traore, Aleksic ve Serdar Gürler attı.

Başakşehir bu sonuçla birlikte 24 puanla ikinci sırada, Hatayspor ise 11 puanla 16. sırada yer aldı.

Hatayspor - Başakşehir maç özeti

12. dakikada Vranjes’in uzun topunda Ömer Ali Şahiner’in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

19. dakikada Okaka’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.

36. dakikada Berkay’ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.

60. dakikada Başakşehir takımı, Bertrand Traore ile eşitliği sağlıyor. 1-1

65. dakikada Danijel Aleksic takımını öne geçiren golü atıyor. 1-2

75. dakikada Atakaş Hatayspor takımı, Ayoub El Kaabi ile eşitliği sağlıyor. 2-2

81. dakikada Ze Luis takımını yeniden öne geçiren golü atıyor. 3-2

90. dakikada Başakşehir takımı, Serdar Gürler ile eşitliği sağlıyor.

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
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