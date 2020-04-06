SÜPER LİG

Pedro Henrique herkesin onay verebileceği bir kadro kurdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, en beğendiği oyunculardan kurulu 11'ini belirledi.

Haber Merkezi İHA
Henrique, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 maçta 8 gol attı.

Henrique, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 maçta 8 gol attı.

Sezon başında Hes Kablo Kayserispor’a transfer olan, attığı goller kadar gördüğü kartlar ile de çok konuşulan Pedro Henrique, futbolsuz şu günlerde evinde zaman geçiriyor. Futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisindeki Brezilyalı futbolcu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en ideal 11’ini paylaştı.

Sarı-kırmızılıların bu sezonki en golcü futbolcusu Pedro Henrique, paylaşımında hiçbir Türk futbolcuya yer vermezken 6 Brezilyalı, 2 Arjantinli, 1 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 de İtalyan futbolcunun ismini yazdı.

Pedro Henrique’nin efsane 11’inde şu isimler yer aldı;

  • Taffarel, Maldini, Sergio Ramos Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Pele, Ronaldo.


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