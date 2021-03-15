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Pele kabul etti: Yeni rekor Cirsitano Ronaldo'nun

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, "Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Pele ile Ronaldo ödül töreninde yan yana gelmişti.
Pele ile Ronaldo ödül töreninde yan yana gelmişti.

Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta oynanan Udinese maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti. Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu" ifadesini eklemişti.

  • Öte yandan, Serie A'da oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.

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