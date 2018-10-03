UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto-Galatasaray maçını şifresiz veren kanal

Porto-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın bugün Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan da takip edebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Devler Ligi'nde grup liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray Devler Ligi'nde grup liderliğini sürdürmek istiyor.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports'tan yapılan açıklamada, 'Sporun Yıldızı' paketi bulunan Digiturk üyelerinin mücadeleyi izleyebilecekleri ifade edildi. Bu paketi bulunmayan Digiturk üyelerinin ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebileceği belirtildi.

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalı da Porto-Galatasaray maçını yayınlayacak. Futbolseverler mücadeleyi uydudan takip edebilecek.

  • CBC Sport'un frekans bilgileri şöyle;
  • Uydu: AzerSpace 46°
  • Frekans: 11135 H 27500

Kanalın yayın akışında Porto-Galatasaray maçının verileceği görülüyor.
Kanalın yayın akışında Porto-Galatasaray maçının verileceği görülüyor.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.