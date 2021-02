Porto golcüleriyle Juventus'u şaşkına uğrattı

Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

Porto, 1. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın son saniyesinde yaşanan penaltı pozisyonu