Prosinecki'den Mensah açıklaması: Geri dönebilir

Prosinecki, kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bernard Mensah'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili konuşan Prosinecki, takımın Antalya kampına katıldığını, kulüpte genel manada bir disiplin sorunu olduğunun tespitini yaptığı vurguladı.

Başarı için disiplinin olmazsa olmaz bir şart olduğunun altını çizen Prosinecki, şöyle devam etti:

"Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir fakat kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. O yüzden hiç kimse kulübün önünde değildir, kulüpten üstün değildir, kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Mensah'la da disiplinle ilgili birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa yeniden Mensah'ı kullanabiliriz. Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için bizim istediğimiz bazı kurallar var."

Kayserispor'da Mensah kadro dışı Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile berabere kalan ve ligde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızdan Bernard Mensah disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.Kayserispor'da Mensah krizi: Oynamayı reddetti



