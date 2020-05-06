PSG'den koronavirüsle mücadele için 100 bin euro bağış

Kulüpten yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye destek amacıyla "Açlığa Karşı Eylem" isimli uluslararası yardım kuruluşuna 100 bin euro bağışlandığı duyuruldu.
Açıklamada görüşüne yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bu zorlu süreçte Açlığa Karşı Eylem kuruluşunun geniş çalışma alanı her zamankinden daha önemli. İki yıldır birlikte çalışıyoruz ve onları böyle bir zamanda desteklemek bizim görevimiz. Bağışın, Fransa'nın yanı sıra özellikle salgından fazlasıyla etkilenen Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki yardım projelerinde kendilerine fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
PSG Kulübü, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin eurodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı pic.twitter.com/fg8g85mECw
PSG Kulübü, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin eurodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı pic.twitter.com/fg8g85mECw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 27, 2020
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