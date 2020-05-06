LİGUE 1

PSG'den koronavirüsle mücadele için 100 bin euro bağış

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yardım kuruluşuna 100 bin euro bağış yaptı.

Haber Merkezi AA
PSG daha önce sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.

PSG daha önce sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye destek amacıyla "Açlığa Karşı Eylem" isimli uluslararası yardım kuruluşuna 100 bin euro bağışlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bu zorlu süreçte Açlığa Karşı Eylem kuruluşunun geniş çalışma alanı her zamankinden daha önemli. İki yıldır birlikte çalışıyoruz ve onları böyle bir zamanda desteklemek bizim görevimiz. Bağışın, Fransa'nın yanı sıra özellikle salgından fazlasıyla etkilenen Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki yardım projelerinde kendilerine fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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