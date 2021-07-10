PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'nın PSV takımını geçerek Avrupa'da devam etmek istediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirten 25 yaşındaki savunma oyuncusu, "Galatasaray olarak her zaman hedefimiz en yukarıda olabilmek. Şampiyonlar Ligi eleme turunda da bizi zor maçlar bizi bekliyor. PSV, herkesin tanıdığı, bildiği ve çok güçlü bir takım. Ancak biz de güçlü bir ekibiz. Sürekli Avrupa'da olmayı isteyen ve hayal eden bir takımız. 2 maç oynayacağız. Akıllı oynamamız gerekiyor. Deplasmandaki ilk maçtan en iyi sonuçla ayrılarak kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Marcao, sezonu erken açmalarıyla ilgili ise "Rakiplerimizden önce açmamız bizim daha önce form tutmamızı, lige de iyi başlamamızı sağlayacaktır" dedi

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BARIŞ ALPER YILMAZ İMZALADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'den transfer ettiği Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon 34 maçta 8 gole imza atarken, 3 kez de U21 Milli Takımı’nda forma giydi. Barış Alper daha sonra sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmana çıktı. Galatasaray'ın genç futbolcuya yıllık 4 milyon TL, Ankara ekibine ise bonuslarla birlikte 20 milyon TL ödeyeceği öğrenildi.

G.SARAY'IN RAKİBİ KASIMPAŞA

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. İlk hazırlık maçında Metin Oktay Tesisleri’nde Romanya’nın Dinamo Bükreş takımını 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, 3. hazırlık maçını ise 13 Temmuz’da Yunanistan’da Olimpiakos ile yapacak. İki maç da D-Smart’tan canlı yayınlanacak. Bu arada Galatasaray'ın dünkü antrenmanını Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021'de mezun olan ve en az 1 doz koronavirüs aşısı yaptıran 30 genç izledi.

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