Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş'tan yalanlama geldi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın Portekizli yıldız için "Parasını verin, gönderin gitsin" şeklinde bir ifadesinin olmadığı ve bu haberin yalan olduğu ifade edildi.