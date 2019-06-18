SÜPER LİG

Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Quaresma, geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 34 maçta 4 gol atarken 14 de asist yaptı.

Quaresma, geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 34 maçta 4 gol atarken 14 de asist yaptı.

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Ricardo Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş'tan yalanlama geldi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın Portekizli yıldız için "Parasını verin, gönderin gitsin" şeklinde bir ifadesinin olmadığı ve bu haberin yalan olduğu ifade edildi.

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