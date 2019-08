Radamel Falcao İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Falcao'da mutlu sona oldukça yakın. 33 yaşındaki golcü oyuncu perşembe günü İstanbul'da olacak.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Radamel Falcao, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Galatasaray yıldız oyuncu ile cuma günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.