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Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı resmi açıklama bekleniyor

İsmi yaz transfer dönemi başından bu yana Fenerbahçe ile anılan İspanyol teknik adamla ile ilgili belirsizlik son buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafael Benitezin yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı resmi açıklama bekleniyor
Rafael Benitez son olarak Çin'de görev yapmıştı.

Dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu. İspanyol çalıştırıcı yeni sezonda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın başına geçecek.

Telegraph'ın haberine göre Benitez ve menajeri, Everton ile yapılan anlaşmayı doğrularken resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

  • Benitez'in ismi önceki günlerde Fenerbahçe ile anılmış ancak sarı lacivertli yönetim iddiaları yalanlamıştı.

Tecrübeli teknik adam, Premier Lig'de daha önce Liverpool, Chelsea ve Newcastle United gibi takımların da çalıştırıcılığını üstlenmişti.

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