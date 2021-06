Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı resmi açıklama bekleniyor

Dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu. İspanyol çalıştırıcı yeni sezonda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın başına geçecek.

Telegraph'ın haberine göre Benitez ve menajeri, Everton ile yapılan anlaşmayı doğrularken resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Benitez'in ismi önceki günlerde Fenerbahçe ile anılmış ancak sarı lacivertli yönetim iddiaları yalanlamıştı.

Tecrübeli teknik adam, Premier Lig'de daha önce Liverpool, Chelsea ve Newcastle United gibi takımların da çalıştırıcılığını üstlenmişti.