'Rakibine Jest Yap' kampanyasına Ankaragücü ve Konyaspor'dan destek

Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan “Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine destek vermek için, futbolcular sahaya, “Futbola şiddetle değil gönülden bağlan” yazılı pankartlarla çıktı.

Fotoğrafı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, takipçileriyle paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcularımız da “Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan” dedi. Varolsunlar.. Futbolda şiddetsiz iletişim için #RakibineJestYap” dedi.