LA LİGA

Rakitic'ten kendisini göndermek isteyen Barcelona'ya sert tepki

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic, sezon başında kendisini göndermek isteyen kulübünü eleştirdi.

Haber Merkezi AA
Rakitic 2014 yılında Sevilla'dan 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Rakitic 2014 yılında Sevilla'dan 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi. Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim" ifadelerini kullandı.

Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil" şeklinde konuştu.

  • Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.

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