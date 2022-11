Rangers Michael Beale ile anlaştı

İskoç ekibinin yaptığı açıklamada, Queens Park Rangers'ı bırakan 42 yaşındaki Beale ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İskoçya temsilcisinde Michael Beale, 2018 yılından 2021'e kadar yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve son sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers'ta, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un görevine geçen hafta son verilmişti.

Beale'ın bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberliğin ardından 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.



— Rangers Football Club (@RangersFC) November 28, 2022

