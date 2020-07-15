LA LİGA

Real Madrid'den şampiyonluk mesajı: "Toplu kutlama yapmak yok"

İspanya futbol tarihinde 34. lig şampiyonluğuna hazırlanan Real Madrid, yarınki maçlar sonunda olası bir şampiyonluk ilanında, taraftarlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplu kutlama yapmamaları için uyardı.

Haber Merkezi AA
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: JON NAZCA

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamlarını istiyoruz." denildi.

Sorumlu hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Real Madrid, "herhangi bir şampiyonluk kutlamasının, salgına karşı verilen mücadelede geri adım atılmasına sebebiyet vermemesi gerektiğine" işaret etti.

La Liga'da sezonunun bitimine iki hafta kala yarın Barcelona-Osasuna ve Real Madrid-Villarreal maçları oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid 83 puanla lider, Barcelona ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid galip geldiğinde veya Barcelona'nın her türlü puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İspanya'da hafta içinde 1. lige çıkmayı garantileyen Cadiz'in taraftarları, sosyal mesafe kuralına uymadan kent merkezinde geniş katılımlı kutlama yapmış ve bu görüntüler tepki çekmişti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan v...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.