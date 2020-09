Rennes Uğurcan Çakır için bu hafta Trabzon'a geliyor

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'u 20 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e satan bordo-mavililer, bu miktarın yarısını kasasına koyacak. Kalan 10 milyon euro ise Crystal Palace'a verilecek.

Sörloth'un satışından ciddi bir gelir elde eden Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın da yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan birçok ekibin peşinde olduğu 24 yaşındaki kaleci için, Fransa 1. Lig takımlarından Rennes devreye girdi.

Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir’i geride bırakarak 86 Milyon Euro’luk değeri ile Süper Lig’in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 Bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 Bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 Bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 Bin Euro piyasa değerine sahip.En pahalı Alexander SörlothSüper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth’u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 13 Milyon Euro’luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro’yla dördüncü sırada kendine yer buldu.Bankalar Birliği dışında borcu bulunmuyorTrabzonspor’un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018’de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 Milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 Milyon Euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 Milyon Euro borç ödedi.Borsada yüzde 320 değer kazandıTrabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 Milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.Takım maliyeti 14 Milyon Euro’ya kadar düşecekTrabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.Video: Trabzonspor devlet desteği alıyor mu?

Trabzon'a geliyorlar

Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen Rennes, genç kaleci için transfer görüşmelerini yapmak üzere Trabzon'a gelecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken, bordo-mavili yönetim Uğurcan Çakır için bonservis miktarını da belirledi.

Trabzonspor en az 20 milyon euro istiyor

Daha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro teklif eden Rennes'in bu teklifi Trabzonspor tarafından reddedilmişti. Bordo-mavili kulüp Uğurcan Çakır'ı 20 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor. Rennes'in Trabzon'a gelerek 24 yaşındaki kaleci için 18.5 milyon euro teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor, oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Uğurcan Çakır: "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor’un oyuncusuyum. Şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor’u temsil etmek isterim."pic.twitter.com/k0IS7zwLCF — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 20, 2020