Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın

Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty, Almanya'ya turnuvayı veren UEFA için flaş bir açıklamada bulundu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmemesine tepki gösteren Faty, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "1996 ve 2006'dan sonra tekrar Almanya. Eğer bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye vermemelisiniz. Kendi aranızda Avrupa Şampiyonası düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.
Faty diğer paylaşımında ise "Stadyumlar hazır. En iyi turistik ülkelerden birisi. Gerçek futbol ülkesi. Ama siz aynı ülkeyi seçiyorsunuz" dedi.
Germany again after 1996 and 2006 and after France... If you don’t give this one to Turkey. You give it to nobody else pffff... 😒 #KeepDoingEuroBetweenYourself
Germany again after 1996 and 2006 and after France... If you don’t give this one to Turkey. You give it to nobody else pffff... 😒 #KeepDoingEuroBetweenYourself— Ricardo Faty (@rickyfaty) 27 Eylül 2018
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