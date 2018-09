Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın

Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty, Almanya'ya turnuvayı veren UEFA için flaş bir açıklamada bulundu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmemesine tepki gösteren Faty, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "1996 ve 2006'dan sonra tekrar Almanya. Eğer bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye vermemelisiniz. Kendi aranızda Avrupa Şampiyonası düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.

Faty diğer paylaşımında ise "Stadyumlar hazır. En iyi turistik ülkelerden birisi. Gerçek futbol ülkesi. Ama siz aynı ülkeyi seçiyorsunuz" dedi.