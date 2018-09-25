Rıdvan Dilmen: Cocu ile yollar ayrılmalı

1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, iki takımın oynadığı oyunu eleştirirken sarı lacivertlilerin teknik direktörü Cocu ile ilgili olarak sert bir çıkış yaptı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cocu da nasıl olsa yenilmedik diye düşünüyor. Cocu ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Işık yok, fizik kalite düşük. Hollanda Ligi gibi görüyor burayı. Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılısı taraftarları. Ali Koç da stadı dolduramaz artık. Ali Koç'un kredisi halen var ama stadı doldurma kredisi kalmadı. Derbiler dışında bir daha bu kadar seyirci gelmez."