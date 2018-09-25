SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Cocu ile yollar ayrılmalı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesiyle ilgili olarak sert bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen.

Rıdvan Dilmen.

1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, iki takımın oynadığı oyunu eleştirirken sarı lacivertlilerin teknik direktörü Cocu ile ilgili olarak sert bir çıkış yaptı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Cocu da nasıl olsa yenilmedik diye düşünüyor. Cocu ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Işık yok, fizik kalite düşük. Hollanda Ligi gibi görüyor burayı. Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılısı taraftarları. Ali Koç da stadı dolduramaz artık. Ali Koç'un kredisi halen var ama stadı doldurma kredisi kalmadı. Derbiler dışında bir daha bu kadar seyirci gelmez."

Ali Koç'tan Ersun Yanal tezahüratlarına tepki
Ali Koç'tan Ersun Yanal tezahüratlarına tepki

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından başkan Ali Koç, Ersun Yanal tezahüratlarında bulunan taraftarların olduğu bölüme gitti ve gösterilen tepkilere cevap verdi. Koç, Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istediğini ifade eden taraftarlara 'hani sabredecektiniz' diyerek sitem etti.Bilindiği üzere sarı lacivertli taraftarlar özellikle Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrasında Cocu'nun takımdaki geleceğini sorgulamaya başlamış ve Ersun Yanal ismi ön plana çıkartılmıştı.Maç sonunda tüm stadda &#39;Ersun Yanal&#39; sesleri yükseldi.Ali Koç: Hani sabredecektiniz... pic.twitter.com/R8Xw80B6yt&mdash; BigFenerbahçe (@Big_Fenerbahce) 24 Eylül 2018 Fırat Aydınus Fair-Play'e izin vermediRıdvan Dilmen: Bir adam sarı kart görmez mi?

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