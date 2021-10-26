Spor Rıdvan Dilmen derbide beğendiği Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı
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Rıdvan Dilmen derbide beğendiği Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisindeki performansını beğendiğini söyledi ve genç isim için "Yürekli oyuncu" yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen derbide beğendiği Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı
Derbiye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı.

23 yaşındaki futbolcunun derbideki performansını beğendiğini söyleyen Dilmen, "Kerem 8 sendedir Galatasaray'da oynuyormuş gibi" dedi.

Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen'in, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili yorumları şöyle;

"3. Lig'den gelip Galatasaray'da oynamak kolay değil"

  • "6-7 kulüp değiştirmiş, çok çok alt liglerden gelmiş. Başakşehir altyapısında başlamış, beğenmemişler. İnegöl v.s. derken bir Erzincan yapmış, Erzincan'dan Galatasaray'a gelmiş. Sekiz senedir Galatasaray'da oynuyormuş rahatlığında, bu çok önemli bir şey. Üzerine koyarak gidiyor, yeter ki bunu şımarıklığa çevirmesin. 3. Lig'den bir anda Galatasaray gibi bir takımda, önemli bir teknik direktörle oynamak kolay değil; heyecanlanırsınız. Tecrübeyi çabuk kazandı, yürekli oyuncu. Yürekli derken kavgacı değil. Arıyor, şut atıyor, çalım atıyor. Ben söylendiğinden daha fazlasını gördüm."

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