Spor Rıdvan Dilmen istifa eden hakemi açıkladı TFFye dilekçesini verdi
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Rıdvan Dilmen istifa eden hakemi açıkladı: TFF'ye dilekçesini verdi

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Halis Özkahya'nın hakemliği bırakma yazısını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen istifa eden hakemi açıkladı: TFFye dilekçesini verdi
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından hakem Halis Özkahya'nın istifa ettiğini söyledi.

"Yazısını TFF'ye verdi"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Dilmen, 41 yaşındaki tecrübeli hocanın istifa dilekçesini TFF'ye verdiğini belirtti. Rıdvan Dilmen, "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur" ifadelerini kullandı.

"Baskı vardı"

Birkaç yıldır kulüpler tarafından Özkahya üstünde bir baskı oluşturulduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Avrupa'da bu olayın örneği yokmuş ama Avrupa'da maç yöneten bir FIFA hakeminden bahsediyoruz. Ben birkaç yıldır onun üzerinden bir baskı oluşturulduğunu hissediyordum kulüplerin. İnşallah federasyon kabul etmez" dedi.

  • Ne olmuştu?
  • Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya maça 9 dakika uzatma ekledi ancak maçı 4 dakika erken bitirdi. Hatasını daha sonra fark eden Özkahya, futbolcuları soyunma odasından çağırdı ve kalan 4 dakikayı oynattı.

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