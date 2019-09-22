Rıdvan Dilmen: Vedat Muriç'i üç kulüp izliyor
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Vedat Muriç'i üç kulüp izliyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in Türkiye'den ayrılan en pahalı transferlerden biri olabileceğini söyledi. Dilmen ayrıca 25 yaşındaki futbolcuyu izleyen kulüpleri de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Vedat Muriç, gol sayısını 3'e yükseltti.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Vedat Muriç, gol sayısını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydeden Vedat Muriç'in performansıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Muriç'in, Fenerbahçe'den iyi bir transfer yapabileceğini ifade eden Dilmen, Kosovalı futbolcuyu izleyen takımları da açıkladı.

"3 sene içinde iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum"


NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'in maçın ardından Vedat Muriç'le ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Vedat Muriç'in Türkiye'den giden en pahalı transferlerden birisi olacağını düşünüyorum. Lazio, Napoli, Tottenham'ın kendisini izlediğini biliyorum. 3 sene içinde iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmesi kendisi için de büyük avantaj. Bazı forvet oyuncuları vardır. Kısa boylu, hareketlidir. Bazıları fizik olarak kuvvetlidir. Bazısı uzun boyludur Crouch gibi, top indirir. Vedat Muriç'te hepsi birden var. Alex ile beraber oynasa 25 tane gol atardı.''


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