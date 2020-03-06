Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Sergen Yalçın açıklaması

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, siyah beyazlıların önemli bir galibiyet aldığını ifade ederken Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini çok olumlu bir karar olarak yorumladı. Tecrübeli futbol adamı bütün camiaların kendilerine bir Fatih Terim aradığını söylerken Sergen Yalçın'ın 'potansiyel bir Fatih Terim' olduğunu belirtti.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Beşiktaş bir hedefe varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var. Sergen Yalçın öncesi ve sonrası Beşiktaş arasında oyun anlamında farklılıklar var. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı tercih ederek çok doğru bir hamle yaptı. Her camia kendi Fatih Terim'ini çıkarmak istiyor. Sergen Yalçın da, potansiyel bir Fatih Terim."
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