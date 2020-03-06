Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Sergen Yalçın açıklaması

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, siyah beyazlıların önemli bir galibiyet aldığını ifade ederken Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini çok olumlu bir karar olarak yorumladı. Tecrübeli futbol adamı bütün camiaların kendilerine bir Fatih Terim aradığını söylerken Sergen Yalçın'ın 'potansiyel bir Fatih Terim' olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;