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Rıdvan Dilmen'den olay Thiam çıkışı: "Mal bağışı yapıldı"

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı ve kazanamadığı mücadele sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ses getiren açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı lacivertlilerin transferlerini eleştirirken oynanan oyunun skandal olduğunu söyledi. Tecrübeli yorumcu bununla birlikte takıma yeni katılan bir oyuncunun transferiyle ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan rakibi Hatayspor karşısında gol atamamasını ve maçı kazanamamasını eleştirdi.

Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;

  • "İlk 2 hafta itibariyle 'Ne oyuncular almış Fenerbahçe' demem. İyi transferler, futbol hayatlarının sonuna gelmiş Gökhan ve Caner. Kim olsa bugün Frey'i koyardı. 'Ben seni beğenmiyorum ama gir oyna' derdi. Bu maçı kazanmak için çok iyi bir teknik direktöre ihtiyacın yok. Problem çözücü oyuncularla baştan başlarsın. Erol Bulut Hoca, golü oyunun durumuna göre sona bırakıyor. Rize maçında pozisyon yok. Golü yiyor. Rakip de yanlış değişiklikle gömülüyor ve maçı çeviriyorsun. Bugün al gülüm, ver gülüm. Thiam'ın transferi mal bağışlama. Fenerbahçe adına üzüldüğüm bir olay bu"


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