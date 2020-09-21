Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan rakibi Hatayspor karşısında gol atamamasını ve maçı kazanamamasını eleştirdi.

Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;

"İlk 2 hafta itibariyle 'Ne oyuncular almış Fenerbahçe' demem. İyi transferler, futbol hayatlarının sonuna gelmiş Gökhan ve Caner. Kim olsa bugün Frey'i koyardı. 'Ben seni beğenmiyorum ama gir oyna' derdi. Bu maçı kazanmak için çok iyi bir teknik direktöre ihtiyacın yok. Problem çözücü oyuncularla baştan başlarsın. Erol Bulut Hoca, golü oyunun durumuna göre sona bırakıyor. Rize maçında pozisyon yok. Golü yiyor. Rakip de yanlış değişiklikle gömülüyor ve maçı çeviriyorsun. Bugün al gülüm, ver gülüm. Thiam'ın transferi mal bağışlama. Fenerbahçe adına üzüldüğüm bir olay bu"

Geçtiğimiz sezon 'Doblo fiyatına oyuncular transfer ediliyor' denilen Süper Lig'de bu sezon bedeli belli olmayan transferler yapılıyor. 'Kimsenin gözünün yaşına bakmayız' sözü slogandan öteye geçmezse büyük tehlike kapıda! pic.twitter.com/EPistju9PX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 10, 2020



