SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk favorisi kim? Süper Lig'de kim şampiyon olacak?

Rıdvan Dilmen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 31. hafta maçları hakkında konuştu. Dilmen, şampiyonluk yarışı hakkında da kalan 3 hafta için çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen lig maçlarını değerlendirdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen lig maçlarını değerlendirdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısının ardından konuştu. Dilmen, iki takımınında üçüncü sıra şansı olduğunu belirtirken Galatasaray'ın eksiklerinin takımı etkilediğini belitti. Dilmen, ev sahibinin maçtaki ikinci gol için, "Cisse, Donk ve Marcao'nun yanından Usain Bolt gibi geçti" ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen maç sonunda ligin geneli hakkında da konuşurken, "Şampiyon %80 Başakşehir. Birkaç hafta önce bunu söyleyeceğimi zannetmezdim ama şu anda böyle" ifadeleri ile favorisini açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamalar şöyle;

  • "Muhtemelen Erol Bulut olmayacak gelecek sene Alanyaspor'da. Alanya teknik adam yetiştiriyor, Sergen Yalçın'da buradan geçti. Alanyaspor'da en az 6 tane üç büyüklerde oynayacak oyuncu var. Üçüncü gole kadar Galatasaray tek kaleye çevirdi ama Galatasaray'ın golü bulamazsa arka alanda açık vereceği belliydi. Galatasaray'da Adem ve Falcao'nun gelecek sezon yeterli olacağını düşünüyorum"



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