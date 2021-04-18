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Spor Rıza Çalımbay "Beşiktaşa karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor"
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Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'a karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin yaptığı açıklamada, “Beşiktaş çok iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Beşiktaşa karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor
Çalımbay takımını Beşiktaş maçına hazırlıyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk olarak ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

Mücadelenin her iki takım için de çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, “Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk ve maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık, 2-0 geriye düştük. Devre arasında arkadaşlarla konuştuk. İki yarıya 3 oyuncu değişikliği yaparak başladık. İkinci yarıda mükemmel oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ve onları da değerlendirdik. İyi bir galibiyet aldık. 2-0’dan böyle zor bir maçı çevirmek kolay değildi. Takımımı tebrik ediyorum. Oyuna giren arkadaşlarımızın son haftalarda çok büyük etkileri oldu” diye konuştu.

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“Beşiktaş çok iyi bir takım”

Salı günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, ligin en zor maçlarından birisi olacağını söyledi. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Çalımbay, “Beşiktaş çok iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Mütevazı ama çok iyi bir kadromuz var. Birlik ve beraberlik içinde oynuyoruz. Antrenmanlarımız, her şeyimiz çok iyi gidiyor. Bunları sahaya yansıtırsak kendi sahamızdan çok iyi ayrılabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Hakan Arslan’ın cezası için itirazda bulunduk”

Takım kaptanlarından Hakan Arslan’ın çok değerli bir oyuncu olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Hakan Arslan, kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında isteyerek faul yapmadı. Kulüp olarak itirazda bulunduk. İnşallah onun da cezasını 1 maça indireceklerdir. Bunun benzerlerini daha önce gördük. 2 maç ceza alanların cezası 1 maça indirildi. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth’un 6 maçlık cezası sıfıra indirildi ve bizim maçta oynamıştı. Bunun örnekleri olduğu için Hakan Arslan için de çok güzel bir karar vereceklerine inanıyorum. Zaten 1 maç da cezasını çekti. Hakan Arslan’a ihtiyacımız var” diye konuştu.


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