SÜPER LİG

Rıza Çalımbay ile Mert Hakan Yandaş tesislerde idmanda

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’e ara verilmesinin ardından Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı.

Haber Merkezi İHA
Mert Hakan bu sezon performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında yer alıyor.

Mert Hakan bu sezon performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Salgın ile mücadele önlemleri kapsamında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Bu kapsamda Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, hocası Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı. Sosyal medya hesabından teknik direktör Rıza Çalımbay ile ayak tenisi yaparken paylaşımda bulunan Yandaş, fotoğrafa “Kim kazanır” notunu da düştü. Alınan bilgiye göre, Yandaş’ın her gün tesislere giderek çalışmalarını tek başına sürdürdüğü öğrenildi.

  • Sivasspor’un 25 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş bu sezon 30 maçta görev aldı. 10 kez ağları sarsan Mert Hakan, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabından açtığı anket
Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabından açtığı anket

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