Rıza Çalımbay ile Mert Hakan Yandaş tesislerde idmanda

Salgın ile mücadele önlemleri kapsamında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Bu kapsamda Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, hocası Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı. Sosyal medya hesabından teknik direktör Rıza Çalımbay ile ayak tenisi yaparken paylaşımda bulunan Yandaş, fotoğrafa “Kim kazanır” notunu da düştü. Alınan bilgiye göre, Yandaş’ın her gün tesislere giderek çalışmalarını tek başına sürdürdüğü öğrenildi.