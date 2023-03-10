Rıza Çalımbay: “Rövanş maçı bambaşka olacak”

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Biz iyi bir takıma karşı oynadık. Bunun dışında da gerçekten mükemmel bir taraftara sahipler. Onların da desteğiyle bize baskı kurmaya çalıştılar ama biz bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ortada bir maçtı. Onlarda kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Şanssızlığımızdan dolayı gol yedik. Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısını Sivas’ta oynayacağız. Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Sivas’taki maç bambaşka bir maç olacak. O maça bizim taraftarımızı da dört gözle bekliyoruz. Onlarında katkısıyla biz buradan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız, ben buna yürekten inanıyorum. Hem oyuncularıma hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak, inşallah kazanan biz olacağız” diye konuştu.