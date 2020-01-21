SÜPER LİG

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Lider Sivasspor'un başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda kibar bir dille kabul etmeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 18 haftada topladığı 40 puanla zirvede yer alıyor.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 18 haftada topladığı 40 puanla zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Çalımbay, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini söyledi.

"İki takımı da çok seviyorum"

56 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Bana göre onların içinde yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Trabzon şuanda çok iyi yapıyor, kendine öz başarılı olan arkadaşları alıyor" dedi.

Rıza Çalımbay, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olmuş, birçok şampiyonluk ve kupa kazanmıştı.
Rıza Çalımbay, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olmuş, birçok şampiyonluk ve kupa kazanmıştı.


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