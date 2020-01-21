Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Çalımbay, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini söyledi.

"İki takımı da çok seviyorum"