Rize'de olaylı başlangıç: Maç başlar başlamaz oyundan atıldı

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz bir başlangıç yaşandı. Ev sahibi ekipte Brezilyalı futbolcu Fabricio, henüz 1. dakikada tepki çeken hareketlere imza attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kırmızı kartın dışında üç kritik pozisyonun yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe, Rossi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
- Öte yandan 1. dakikada kırmızı kart gören Fabricio, Süper Lig'de bu sezon dördüncü kez oyundan atıldı.
🟥 Red card early in the game as he interferes with a player on the ground 😱
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🟥 Red card early in the game as he interferes with a player on the ground 😱