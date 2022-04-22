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Spor Rizede olaylı başlangıç Maç başlar başlamaz oyundan atıldı
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Rize'de olaylı başlangıç: Maç başlar başlamaz oyundan atıldı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçın ilk 10 dakikasında inanılmaz şeyler yaşandı. Ev sahibi ekibin Brezilyalı futbolcusu Fabricio, maçın henüz ilk dakikasında önce Crespo sonrasında ise Kim Min Jae'ye yaptığı hareketler sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Oldukça gergin başlayan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 3 kritik gol pozisyonu yaşanırken sarı lacivertliler Rossi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizede olaylı başlangıç: Maç başlar başlamaz oyundan atıldı
Fabricio - Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz bir başlangıç yaşandı. Ev sahibi ekipte Brezilyalı futbolcu Fabricio, henüz 1. dakikada tepki çeken hareketlere imza attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kırmızı kartın dışında üç kritik pozisyonun yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe, Rossi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

  • Öte yandan 1. dakikada kırmızı kart gören Fabricio, Süper Lig'de bu sezon dördüncü kez oyundan atıldı.
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