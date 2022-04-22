Rize'de olaylı başlangıç: Maç başlar başlamaz oyundan atıldı Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçın ilk 10 dakikasında inanılmaz şeyler yaşandı. Ev sahibi ekibin Brezilyalı futbolcusu Fabricio, maçın henüz ilk dakikasında önce Crespo sonrasında ise Kim Min Jae'ye yaptığı hareketler sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Oldukça gergin başlayan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 3 kritik gol pozisyonu yaşanırken sarı lacivertliler Rossi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Abone Ol