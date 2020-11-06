Rizespor Vedat Muriqi'nin transferinden ne kadar kazanacak?
Hasan Kartal'dan Fenerbahçe'ye: Arayacaklarını söylediler, aramadılar
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi’nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirterek, "Transferden yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz" dedi.
Haber MerkeziDHA
Geçen sezon Çaykur Rizespor’a Vedat Muriqi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan 26 yaşındaki golcü için Rizespor’a gelirinden yüzde 15 pay verecek.
Vedat Muriqi'nin satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio’ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euroyu kasasına koymayı bekliyor.
"Ödeme bekliyoruz"
Vedat Muriqi’nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 milyon euroya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz” dedi.
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