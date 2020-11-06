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Rizespor Vedat Muriqi'nin transferinden ne kadar kazanacak?

Hasan Kartal'dan Fenerbahçe'ye: Arayacaklarını söylediler, aramadılar

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi’nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirterek, "Transferden yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rizespor Başkanı Hasan Kartal

Rizespor Başkanı Hasan Kartal

Fotoğraf: Aytekin KALENDER / DHA

Geçen sezon Çaykur Rizespor’a Vedat Muriqi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan 26 yaşındaki golcü için Rizespor’a gelirinden yüzde 15 pay verecek.

Vedat Muriqi'nin satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio’ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euroyu kasasına koymayı bekliyor.

Vedat Muriqi, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Vedat Muriqi, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

"Ödeme bekliyoruz"

Vedat Muriqi’nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 milyon euroya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz” dedi.


'Vedat Muriqi'li Lazio farklı kaybetti (Özet)
'Vedat Muriqi'li Lazio farklı kaybetti (Özet)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında Sampdoria, sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Lazio, 4 haftada 2. yenilgisini alarak, lige kötü bir giriş yaptı.Vedat Muriqi forma giydiFenerbahçe'den bonuslar dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle ilk resmi karşılaşmasına çıktı.Lazio'da 59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan yeni transfer Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde ilk resmi maçına çıkmış oldu. Kosovalı golcü karşılaşmada gol veya asist üretemedi.Sampdoria Lazio özet izle Sampdoria, Lazio maç özetini izlemek için tıklayınız.Napoli, Atalanta'yı farklı geçti (ÖZET)Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

'Futbolda şike' davasında Aziz Yıldırım beraat etti
'Futbolda şike' davasında Aziz Yıldırım beraat etti

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında, Aziz Yıldırım, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti. Selim Kımıl'a ise "tehdit" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden görülen, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı "futbolda şike" davası karara bağlandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Aziz Yıldırım'ın kardeşi sanık Alaattin Yıldırım ile aralarında Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç'in bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı kulüp yöneticileri ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.19 sanık beraat ettiDuruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Alaattin Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç'in aralarında bulunduğu 19 sanığın beraatine karar verilmesini istedi.Savcı, sanık Hakan Karahmet için ise "iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.Trabzonspor Derneği avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, hüküm kurmak üzere müzakereye çekildi.Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, aralarında Aziz Yıldırım'ın kardeşi Alaattin Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun bulunduğu 19 sanığın, üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.Heyet, sanık Hakan Karaahmet'i ise "iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırdı.Dosyalar ayrılmıştıDavaya bakan mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.Aziz Yıldırım da beraat ettiDavada dosyaları ayrılan Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl’ın yargılandığı dava da karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi ile avukatları hazır bulundu. Bu dosya üzerinde de Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verdi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatini, Semih Kımıl’ın ise cezalandırılmasını talep etti.

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