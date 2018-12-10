BUNDESLİGA

Robben futbola devam etme şartını açıkladı

Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, "Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Robben, 2009'dan beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

Robben, 2009'dan beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

Sezon sonunda Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'ten ayrılacak olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben, ikna edici bir transfer teklifi gelmesi durumunda kariyerine devam edeceğini belirtti.

Robben, Kicker dergisine verdiği röportajda, 2019 yazında Bayer Münih'ten ayrılacağını hatırlatarak, "Kararımı verdiğim ve bunu açıkladığım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir teklif gelirse oynamaya devam ederim"

Futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını aktaran 34 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

  • Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum ve 'Bu güzel bir şey, bunu yapmak istiyorum.' dediğim bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim.


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