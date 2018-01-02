AVRUPA LİGLERİ

Robinho 3. kez aynı takıma transfer oluyor

Brezilya futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Robinho, Atletico Mineiro kariyerine son verdi. Yıldız ismin yeni takımı da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robinho, Atletico Mineiro'da çıktığı 107 maçta 38 gol atma başarısı göstermişti.

Robinho, Atletico Mineiro'da çıktığı 107 maçta 38 gol atma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: Reuters

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, yaptığı paylaşımla Atletico Mineiro'dan ayrıldığını duyurdu. Mineiro taraftarına teşekkür eden futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Futbol hayatına başladığı Santos'la anlaşma sağlayan Robinho, sezonun başlamasıyla birlikte eski takımının formasını giyecek. Golcü futbolcu, Santos'a atacağı imzayla birlikte Brezilya kulübüne 3. kez transfer olmuş olacak.

Robinho daha önce 2010 yılında Manchester City'den 2014 yılında da Milan'dan Santos'a kiralık olarak imza atmıştı.

Robinho Neymar sayesinde Santos'a dönüyor
Robinho Neymar sayesinde Santos'a dönüyor

33 yaşındaki golcü oyuncu Robinho'nun Santos'a döneceği iddia edildi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Santos kulübü, eski oyuncusu Robinho'yu almak için Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferinden elde ettiği 8,6 milyon euroluk bonusu kullanacak.Robinho'nun Atletico Mineiro ile olan sözleşmesi aralık ayında sona eriyor.

Robinho: Messi ve Kaka'yı alacaklarını söyledi
Robinho: Messi ve Kaka'yı alacaklarını söyledi

Yeni 'Pele' olarak lanse edilen ve Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda da forma giyen Robinho flaş bir itirafta bulundu.Daily Mail'e koşan Brezilyalı yıldız, Manchester City dönemiyle ilgili şunları söyledi:Oraya vardığım zaman takımda oynayan Micah Richards bana demişti ki 'Artık herkes City'i ciddiye alacak'. Önceleri kimse kulübe saygı duymuyordu. Birkaç kez kulübün sahibi Sheikh Mansour ile konuştum. Bana Messi ve Kaka ile imzalayacaklarını söyledi. Kaka'ya yaklaşmışlardı ama Messi... Zor görünüyordu.

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