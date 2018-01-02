Robinho 3. kez aynı takıma transfer oluyor

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, yaptığı paylaşımla Atletico Mineiro'dan ayrıldığını duyurdu. Mineiro taraftarına teşekkür eden futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Futbol hayatına başladığı Santos'la anlaşma sağlayan Robinho, sezonun başlamasıyla birlikte eski takımının formasını giyecek. Golcü futbolcu, Santos'a atacağı imzayla birlikte Brezilya kulübüne 3. kez transfer olmuş olacak.

Robinho daha önce 2010 yılında Manchester City'den 2014 yılında da Milan'dan Santos'a kiralık olarak imza atmıştı.

Muito obrigado ao Clube Atlético Mineiro por estes dois anos! Muito obrigado a esta torcida maravilhosa! Muito obrigado a todos que me apoiaram em todos os momentos! Feliz em ter no meu currículo este grandioso clube! #gratidao #galo #cam Robinho (@robinho)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 1, 2018 at 1:55ös PST )

Robinho Neymar sayesinde Santos'a dönüyor 33 yaşındaki golcü oyuncu Robinho'nun Santos'a döneceği iddia edildi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Santos kulübü, eski oyuncusu Robinho'yu almak için Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferinden elde ettiği 8,6 milyon euroluk bonusu kullanacak.Robinho'nun Atletico Mineiro ile olan sözleşmesi aralık ayında sona eriyor.