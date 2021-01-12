SÜPER LİG

Rodallega eski günlerine geri dönüyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, attığı gollerle düşme hattındaki takımına umut verdi.

Haber Merkezi DHA
Rodallega'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Rodallega'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fotoğraf: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) / DHA

Geçen sezon sadece 6 kez ağları havalandırıp beklentilerin altında kalan Rodallega, bu sezon özellikle son maçlarda coştu. Kolombiyalı futbolcu görev aldığı son 9 maçta 7 gol atarken, toplamda da 8 kez fileleri sarstı.

Siftahını 5. haftada oynanan ve 2-1 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında yapan 35 yaşındaki futbolcu, 3 maçlık suskunluğun ardından rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Rodallega, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2), Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını boş geçmedi. Denizlispor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 12 puan toplamayı başardı. Yönetim ve teknik ekibin de Rodallega'nın yükselen performansından dolayı çok memnun olduğu öğrenildi.

  • Sıralamada 14 puanla düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar bu hafta evinde Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.


Rize'de nefes kesen maç
Rize'de nefes kesen maç

Ligin 18. haftasında Rizespor ile Denizlispor Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ev sahibi ekibe puanı getiren golü, 90+3. dakikada oyuna sonradan giren Kemal Rüzgar attı.Temposu yüksek geçen maçın ardından iki takım futbolcuları saha içerisinde kendilerini yere bıraktı.Bu sonuçla Rizespor puanını 21'e, Denizlispor ise 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'a geçit vermedi

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