SÜPER LİG

Rodallega kaç maçtır gol atamıyor?

Rodallega gol atmayı unuttu

Denizlispor'da Hugo Rodallega adeta gol orucuna girdi. Süper Lig'de son 12 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Kolombiyalı santrfor, büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Rodallega eski günlerini aratıyor.

Rodallega eski günlerini aratıyor.

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 2018-2019 sezonunda 15 gol atan, geçtiğimiz sezon başında ise büyük umutlarla Denizlispor'a transfer edilen Kolombiyalı santrfor Rodallega beklentileri karşılayamadı.

Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da çıktığı 31 maçta 6 gol kaydedebilen tecrübeli oyuncu son dönemlerde eski günlerini arattı. Rodallega, Süper Lig'deki son golünü 14 Mart 2020'de Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşmada atmıştı.

Bu sezon çıktığı 4 lig maçında da ağları sarsamayan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı formsuzluk nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

Teknik direktör Robert Prosinecki, idmanlarda Rodallega'yı motive etmeye çalışıyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki, idmanlarda Rodallega'yı motive etmeye çalışıyor.
DHA

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