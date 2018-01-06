Rodallega'ya Premier Lig'den talip var

Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre Trabzon formasıyla bu sezon toplam 15 maça çıkıp 11 gol, 1 asistle oynayan Hugo Rodallega'ya İngiltere'den teklif geldi.

5 milyon pound

Premier Lig'de düşme hattında bulunan, kümede kalmak için forvet hattına deneyimli bir ismi dahil etmek isteyen West Bromwich Albion'un 32'lik yıldızı uzun süredir takip ettiği ve transfer için düğmeye bastığı ifade edildi. Bu doğrultuda temasların sıklaştıran West Bromwich Ada'da daha önce Wigan ve Fulham formaları giyen Kolombiyalı futbolcu için kesenin ağzını açarken, Bordo-mavililere 5 milyon poundluk teklifini iletti.

Rıza Çalımbay sıcak bakmıyor

Rodallega için yapılan 5 milyon poundluk teklife rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncusunu verme taraftarı olmadığı öğrenildi.

N'doye'un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Hugo'dan vazgeçmelerinin doğru bir tavır olmayacağını yönetimine ileten Çalımbay'ın, Rodellega'nın kalması gerektiğini rapor etti.

Öte yandan Rodellega'nın Bordo-mavililerin satışa izin vermesi halinde gidebileceğini yakın çevresine söylediği bildirildi.

Hugo Rodallega (@rodallega20)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 12, 2017 at 10:34öö PST)