Rodrigues'in derbiye yetişmesi zor

Fenerbahçe’nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues’in ayak bileğinde 2. derecede zorlanma tespit edildi.

Rodrigues’in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.