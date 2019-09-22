Rodrigues'in derbiye yetişmesi zor
SÜPER LİG

Rodrigues'in derbiye yetişmesi zor

Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanan Garry Rodrigues, mücadeleye devam edememiş ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.

Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanan Garry Rodrigues, mücadeleye devam edememiş ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Fenerbahçe’nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues’in ayak bileğinde 2. derecede zorlanma tespit edildi.

Rodrigues’in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.
Rodrigues, yaşadığı sakatlık sonrası acılar içerisinde yerde kalmıştı.
Rodrigues, yaşadığı sakatlık sonrası acılar içerisinde yerde kalmıştı.

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